Опрос: за Опру Уинфри проголосовали бы больше американцев, чем за Трампа

Телеведущая Опра Уинфри победила бы на президентских выборах в США, если бы они состоялись сейчас. К такому выводу пришла Rasmussen Reports по итогам проведенного опроса, передает РБК.

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Согласно результатам исследования, о желании проголосовать за Уинфри заявили 48% американских граждан, в то время как за нынешнего президента США Дональда Трампа готовы отдать голоса только 38% респондентов. Еще 14% участников опроса с выбором не определились.

Телеведущую, в частности, поддерживают 76% демократов, 22% республиканцев и 44% избирателей, которые не связаны с ведущими партиями. В свою очередь, за Трампа готовы проголосовать 65% республиканцев, 12% демократов и 38% не связанных с двумя партиями респондентов.

Rasmussen Reports также отмечает, что женщины относятся к Уинфри с большей симпатией, чем мужчины. Согласно результатам исследования, о желании проголосовать за телеведущую заявили 52% женщин. Опрос был проведен 8–9 января, в нем приняли участие 1 тыс. человек.

Опра Уинфри задумалась о возможности участия в выборах президента США еще в марте 2017 года. В Белом доме заявили, что рады приветствовать «всех желающих» принять участие в выборах.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что Опра Уинфри будет баллотироваться на пост главы государства в 2020 году. "С Опрой было бы весело… Я не думаю, что она будет баллотироваться. Я хорошо ее знаю", - заявил Трамп.