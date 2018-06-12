Переговоры Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре не дали ощутимых результатов – экс-посол США в России

Дипломат указал, что в Сингапуре так и не прозвучало имя северокорейского переговорщика для госсекретаря Помпео.

Бывший посол США в России, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол считает, что встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре не повлияла на прогресс в ядерном разоружении КНДР.

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Такое мнение дипломат выразил в своем Twitter. По его словам, переговоры Трампа ничуть не продвинулись по сравнению с тем, на что ким Чен Ын уже давал согласие в апреле.

«Они даже не смогли получить от северокорейцев имя переговорщика для госсекретаря Майка Помпео. Надеюсь, что предстоящие саммиты достигнут более ощутимых результатов», – указал он.

On denuclearization, the Trump negotiators did not advance the ball one inch beyond what KJU had already agreed to in April. They couldn't even get the North Koreans to name an interlocutor for Secretary Pompeo. Hope future summits achieve more tangible outcomes. — Michael McFaul (@McFaul) 12 июня 2018 г.

Напомним, сегодня в Сингапуре состоялся саммит между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет, на которой присутствовали только переводчики, а затем подписали совместное заявление.

Согласно подписанному документу, Северная Корея обязуется отказаться от ядерного оружия, а в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном наступает «перезагрузка».