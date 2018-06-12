Переговоры Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре не дали ощутимых результатов – экс-посол США в России

14:39, 12 июня 2018
Мир
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Дональд Трамп во время подписания совместного заявления с Ким Чен Ыном / REUTERS

Бывший посол США в России, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол считает, что встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре не повлияла на прогресс в ядерном разоружении КНДР.

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Такое мнение дипломат выразил в своем Twitter. По его словам, переговоры Трампа ничуть не продвинулись по сравнению с тем, на что ким Чен Ын уже давал согласие в апреле.

«Они даже не смогли получить от северокорейцев имя переговорщика для госсекретаря Майка Помпео. Надеюсь, что предстоящие саммиты достигнут более ощутимых результатов», – указал он.

Напомним, сегодня в Сингапуре состоялся саммит между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет, на которой присутствовали только переводчики, а затем подписали совместное заявление.

Согласно подписанному документу, Северная Корея обязуется отказаться от ядерного оружия, а в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном наступает «перезагрузка».

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Новость в сюжете: Встреча Трампа и Ким Чен Ына
Теги: #Трамп#США#КНДР