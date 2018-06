Переговоры Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре не дали ощутимых результатов – экс-посол США в России

Бывший посол США в России, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол считает, что встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре не повлияла на прогресс в ядерном разоружении КНДР.

Такое мнение дипломат выразил в своем Twitter. По его словам, переговоры Трампа ничуть не продвинулись по сравнению с тем, на что ким Чен Ын уже давал согласие в апреле.

«Они даже не смогли получить от северокорейцев имя переговорщика для госсекретаря Майка Помпео. Надеюсь, что предстоящие саммиты достигнут более ощутимых результатов», – указал он.

On denuclearization, the Trump negotiators did not advance the ball one inch beyond what KJU had already agreed to in April. They couldn't even get the North Koreans to name an interlocutor for Secretary Pompeo. Hope future summits achieve more tangible outcomes.