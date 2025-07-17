Верховная Рада Украины проголосовала за назначение министров нового состава правительства, который предложила премьер-министр Юлия Свириденко. Об этом свидетельствует прямая трансляция пленарного заседания парламента, которую через Youtube ведет народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
За увольнение с должностей министров старого состава Кабмина и назначенного нового правительства проголосовало 253 народных депутатов, воздержались 23 депутата, а голосовали против - 13.
В частности, новое правительство получило такой состав:
- Михаил Федоров - первый вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации;
- Алексей Кулеба - вице-премьер-министр - министр развития инфраструктуры и территорий;
- Тарас Качка - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Матвей Бедный - министр молодежи и спорта;
- Герман Галущенко - министр юстиции;
- Светлана Гринчук - министр энергетики;
- Денис Улютин - министр социальной политики, семьи и единства Украины;
- Наталья Калмыкова - министр ветеранов Украины;
- Игорь Клименко - министр внутренних дел;
- Оксен Лисовой - министр образования и науки;
- Виктор Ляшко - министр здравоохранения;
- Сергей Марченко - министр финансов;
- Алексей Соболев - министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Обновлено в 15.55. Отдельно народные депутаты проголосовали за переназначение Андрея Сибиги в должности министра иностранных дел Украины. За это решение отдал свои голоса 271 народный депутат. "Воздержались" - 11 народных избранников, голосовал "против" - 1.
Новое правительство Украины
Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, 262 народных депутата поддержали кандидатуру Юлии Свириденко и назначили ее на должность премьер-министра Украины.
При этом, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о задачах, которые стоят перед новым составом правительства во главе со Свириденко. В частности, ключевая задача обновленного правительства - продолжить экономический рост в Украине. Кроме того, глава государства ожидает, что Силы обороны и безопасности Украины будут и в дальнейшем получать весь необходимый ресурс для защиты нашего государства, для защиты наших людей.
Также правительство Украины должно провести аудит всех договоренностей, соглашений, меморандумов с партнерами в сфере обороны, оборонного производства, всех программ устойчивости, чтобы выполнить договоренности на сто процентов в интересах Украины.
За полгода производство украинского оружия должно составлять не менее 50% от общих потребностей фронта.