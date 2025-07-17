Кличко: Еще 800 FPV-дронов от Киева - для фронта

Столица передала еще 800 FPV-дронов разных типов для украинских защитников на фронте. Беспилотники распределены между двумя боевыми бригадами Вооруженных сил Украины. Об этом написал в своем Telegram канале мэр Киева Виталий Кличко.

"От громады Киева передал защитникам на фронт еще 800 FPV-дронов разных типов. В частности, по 400 БПЛА поехали к бойцам 24 и 28 отдельных механизированных бригад ВСУ", – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что столица системно поддерживает украинскую армию и продолжит помогать всем подразделениям, защищающим страну.

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"Мы продолжаем помогать всем нашим военным, защищающим страну. Слава Украине и ее Героям!" – написал мэр Киева.

Как сообщалось ранее, общая сумма помощи от столичной громады силам обороны в 2025 году уже превысила 6 млрд грн. По инициативе Виталия Кличко в ближайшее время она должна увеличиться еще на 2 млрд грн.