Новое поколение уверено: разговор должен начинать тот, кто звонит, ведь это ему что-то нужно от них.

Представители поколения Z, то есть те, кто родился между 1997 и 2012 годами, перестали говорить слово "алло" при ответе на звонок – теперь поколение до 28 лет все чаще просто молчит в трубку, пишет издание Business Insider.

Поводом для обсуждения в соцсетях стал завирусившийся твит сотрудницы отдела кадров, которая отметила, что молодые кандидаты во время телефонных интервью чаще всего молчат в ожидании, пока первым заговорит работодатель, и не торопятся поприветствовать собеседника.

В комментариях тысячи пользователей объяснили свое поведение новыми нормами телефонного общения. Главные причины отказа от традиционного приветствия – боязнь спама и робозвонков, которые активируются только после услышанного "алло", а также опасения, что запись их голоса может быть использована мошенниками для создания дипфейков.

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Кроме того, молодежь уверена, что разговор должен начинать тот, кто звонит, ведь это ему что-то нужно от них.

Само слово "алло" появилось еще в эпоху проводных телефонов. Его придумали как нейтральное и легко различимое начало разговора со стороны принимающего, чтобы убедиться в качестве связи.

Эксперты полагают, что для нынешней молодежи телефонные разговоры – уже не символ связи, а пережиток прошлого, от которого пришло время избавляться. "Зачем звонить, если можно просто написать?", – все чаще задаются вопросом представители поколения Z.

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