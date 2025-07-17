Полиция установила личности всех участников инцидента, открыто расследование по факту нанесения телесных повреждений.

В селе Гребенки Белоцерковского района Киевской области во время конфликта юноша нанес телесные повреждения 62-летнему мужчине, в результате чего он был госпитализирован.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, правоохранители установили, что 15 июля около 20:00 старший мужчина находился на берегу реки, недалеко от территории своего домовладения и заметил несовершеннолетних, которые отдыхали поблизости.

"Со слов мужчины, молодые люди вели себя вызывающе, громко кричали и мусорили", - говорится в сообщении полиции.

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При этом, местный житель сделал девушке и парню замечание, однако в ответ 16-летний юноша применил к нему физическую силу. В результате происшествия пострадавший госпитализирован.

В то же время, правоохранители установили всех участников инцидента.

Дознаватели начали досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса).

Как говорится в сообщении медиаресурса "Телевидение города Белая Церковь" в сети Instagram, избитый мужчина является отцом погибшего нацгвардейца.

"Господин Сергей - отец героя Нацгвардии Юрия Мартыненко, который погиб, защищая Украину от российской агрессии", - говорится в сообщении.

Избиение военных гражданскими

18 апреля двое подростков спровоцировали конфликт с военнослужащим в Киеве в Гидропарке, а затем повалили его на землю, избили руками и ногами. Позже стало известно о задержании четырех подростков. Врачи оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

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