На исчезновение и вымирание этих видов влияет и деятельность людей.

В Украине есть 91 вид птиц, которые занесены в Красную книгу. Они составляют 20,2% от общего количества в нашей фауне. Однако некоторые птицы совсем исчезли, а другие из-за человеческой деятельности оказались на грани вымирания. В частности среди видов, которые исчезают, есть представители лесов, степей и водно-болотных угодий. Об этом сообщил орнитолог, сотрудник Института зоологии имени И.И. Шмальгаузена НАН Украины Геннадий Фесенко в комментарии "Главкому".

По его словам, количество редких птиц в Украине продолжает расти.

"В последнее опубликованное издание Красной книги - третью редакцию (изданную в 2009 году) - вошло 87 видов птиц. Сейчас продолжается составление четвертого издания Красной книги. И в него будут включены еще четыре вида птиц. Сейчас к нашей фауне относятся примерно 450 видов птиц. И вот из них 91 вид будет в Красной книге Украины", - рассказал орнитолог.

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Отмечается, что среди видов, которые недавно вошли в Красную книгу, есть пирникоза серощекая - это водоплавающая птица, численность которой в последние годы существенно уменьшилась. Также сюда вошла и пирникоза красношейная.

В то же время краснокнижными птицами теперь являются пастушья сумка большая и овсянка луговая.

Фесенко добавил, что овсянка луговая за 15 лет потеряла почти всю популяцию в Европе.

"Это мелкая воробьиная птица, которая встречалась у нас в очень небольшом количестве на севере Сумской и Черниговской областей, в пойме Десны. Но это очень небольшая территория страны, которая была занята гнездованием вида. Теперь там, видимо, он совсем исчез как гнездовой", - отметил орнитолог.

По словам Фесенко, причиной исчезновения стало преобразование естественных мест обитания и массовое уничтожение этого вида.

"У овсянки луговой территория гнездования очень большая - от Финляндии до Камчатки и Японских островов. Например, в 2004 году в Европе гнездилось примерно до 100 тыс. пар. А через 15 лет - максимум только 600 пар. На гнездовую численность вида очень повлияло уничтожение тех биотопов, тех угодий, в которых он зимует в Юго-Восточной Азии. Овсянка луговая поселяется на увлажненных лугах. И как раз эти угодья стали там интенсивно использовать, чтобы выращивать рис. Рисовые поля совсем не пригодны для существования этого вида", - подчеркнул специалист.

Также орнитолог назвал овсянку луговую видом, которого "почти съели". Таких мелких птичек, которые по размеру, как воробей, в местах зимовки люди тысячами ловят, чтобы есть.

Еще одним очень редким видом, как отметил Фесенко, который, скорее всего, уже вымер, является кулон тонкоклювый. Эта птица массово распространялась в конце 19 века - в начале 20 века. Однако специалистам так и не удалось установить точные места ее гнездования, чтобы защитить ее.

"Кульон тонкоклювый размером немного больше знакомого нам голубя сизого, но более чем вдвое легче его. В то же время он длинноногий, высокий на ногах. И имеет длинный клюв, несколько изогнутый книзу. В конце позапрошлого века и в начале прошлого века этот вид был очень массовым, так его описывали тогдашние орнитологи. На увлажненных приморских луговых угодьях был одним из характерных видов. На него активно охотились, и численность вида сильно упала. Поэтому этот кулик оказался уже в первой редакции Красной книги Украины, которую опубликовали в 1980 году", - отметил орнитолог.

По словам Фесенко, в Красную книгу включили и кулонов большого и среднего, которые напоминают кулона тонкоклювого.

"Кульоны большой и средний обычно больше размером, чем кулон тонкоклювый, но однако иногда их можно было спутать, особенно на расстоянии. Поэтому всю троицу кулонов, похожих внешне, включили в краснокнижные виды, поэтому ни одного из них добывать нельзя. Но все равно кулона тонкоклювого не удалось сохранить", - добавил специалист.

Орнитолог подытожил, что вряд ли возможно значительно возродить краснокнижных степных птиц, ведь почти все природные степные экосистемы превратили в сельхозугодья.

"У нас в 1980-х годах перестала гнездиться последняя пара орла степного. Лишь изредка, только в Крыму, еще встречаются отдельные особи буровитра степного. Перестал гнездиться у нас и лунь степной. Еще сохраняется определенное количество, но небольшое, журавля степного", - напомнил он.

Другие интересные материалы о птицах

Как писал УНИАН, ранее на месте Каховского водохранилища поселились редкие птицы. Речь идет о пеликанах, которые вернулись на мелководные участки и заболоченные территории, ставшие благоприятной средой для редких птиц.

Известно, что эти птицы являются достаточно редкими для нашего региона. Розовый и кудрявый пеликаны, которые занесены в Красную книгу Украины, в основном гнездятся в дельте Дуная, на побережье Черного моря и в отдельных заповедных зонах юга страны.

Также орнитолог Александр Пономаренко объяснил, почему в Украине нет обычных ворон. По его словам, у нас только водится серая ворона, которая имеет серое тело, черные крылья и голову.

"Интересно, что серая ворона не является слишком многочисленной. Она любит гнездиться на высоких деревьях, в основном селится вдоль водоемов. Ее рацион - это мыши, моллюски, крупные насекомые, мертвая рыба, остатки человеческой пищи и тому подобное. Фактически она часто выполняет роль хищных птиц, пытаясь компенсировать их отсутствие во многих экосистемах", - рассказал специалист.

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