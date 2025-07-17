По словам Грабского, проблемным вопросом Украины является обеспечение личным составом.

Если российский диктатор Владимир Путин почувствует слабость Сил обороны, то кроме Донетчины, Луганщины, Запорожья и Херсонщины попытается прорвать оборону и захватить еще три области Украины - Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую. Об этом военный эксперт Сергей Грабский заявил на "Фабрике новостей".

"Если они почувствуют слабину, то пойдут дальше... И именно поэтому мы говорим о том, что ситуация сегодня очень серьезная. Нашим проблемным вопросом является обеспечение личным составом. Противник надеется, что мы провалим этот вопрос и у нас просто банально не хватит солдат для того, чтобы удерживать эти позиции", - сказал эксперт.

По его словам, противник может себе позволить на сегодня, используя "фактор северных корейцев" и "купив" месяц на использование "пушечного мяса", давить почти со всех сторон. И именно из-за нехватки людей, как подчеркнул Грабский, враг продвигается на других участках фронта. "У нас вопиющие проблемы на сегодня - люди", - акцентировал аналитик.

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Он добавил, что можно бесконечно рассказывать о том, сколько Украине дали или не дали оружия, но без бойцов его использование невозможно.

"Ситуация слишком сложная, и она требует от нас национального единства и осознания того, что происходит на линии фронта. Противник не будет останавливаться до тех пор, пока мы его не остановим. Останавливает врага не оружие, останавливает врага не фортификация, останавливают врага бойцы. И это надо осознать", - подчеркнул Грабский.

В то же время он признал, что ддостигать паритета с противником, который изначально имеет больше людей, чем Украина, нужно за счет техники, технологий, оперативного искусства и тактических действий.

Война в Украине - новости

Старший научный сотрудник Института Хадсона Люк Коффи считает, что Трамп дал Путину 50 дней на то, чтобы он сел за стол переговоров, но российские чиновники уже высмеивают это, так как американский лидер и раньше выдвигал подобные ультиматумы, которые ничем не завершались.

Журналист Кристиан Керил считает, что "ультиматум" РФ - похож на очередную попытку договориться лично, а не стратегически. Такое же мнение имеет бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес, который отметил, что Трампу не хватает стратегического видения результата войны в Украине.

В то же время глава ОП Андрей Ермак отмечал, что Дональд Трамп может положить конец войне в Украине "до конца этого года", если выполнит свою угрозу введения новых существенных санкций против всех, кто покупает российскую нефть и газ.

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