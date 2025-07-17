На первом этапе планируют вернуть регулярные рейсы из Варшавы в Киев и Львов.

Крупнейший польский авиаперевозчик LOT объявил о готовности возобновить рейсы в Украину. Авиакомпании понадобиться лишь шесть недель после наступления устойчивого мира.

Издание avianews пишет, что LOT на первом этапе планирует вернуть регулярные рейсы из Варшавы в Киев и Львов. Позднее сеть маршрутов расширят на украинские аэропорты, инфраструктура которых в пригодном состоянии.

Кроме этого, авиакомпания рассматривает возможность запуска рейсов в Украину из регионов Польши.

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Отмечается, что авиаперевозчик намерен задействовать четыре самолета Boeing 737 MAX 8, рассчитанных на перевозку 186 пассажиров. Общий ежегодный пассажиропоток между Украиной и Польшей может достичь 800 тысяч человек.

Возобновление авиасообщения с Украиной - главные новости

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что крупнейший лоукостер Европы разрабатывает план по возобновлению полетов в Украину. Самолеты авиаперевозчика снова начнут летать в украинские города в течение двух месяцев после официального завершения войны. Ryanair планирует открыть 24 маршрута в и из Киева и Львова.

Позже лоукостер Wizz Air также заявил, что намерен возобновить полеты в Украину вскоре после объявления о прекращении огня. Компания вернет около 30 маршрутов в течение шести недель.

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