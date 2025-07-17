Ровно 50 дней продолжаются каникулы Конгресса, отметил Бессмертный.

Дедлайн в 50 дней, который президент США Дональд Трамп поставил российскому диктатору Владимиру Путину для прекращения огня в Украине является "инструментом для создания всеобщей истерии", считает украинский дипломат и политик Роман Бессмертный. Об этом он сказал в интервью Oboz.ua.

"50 дней - это ровно столько, сколько длятся каникулы Конгресса. Это не больше и не меньше. Именно столько нужно, чтобы снова собралась Палата представителей. И Трамп, собственно, этим и пользуется - немножко притормозил процесс. Почему? Потому что речь идет о санкционном законе, который сейчас активно обсуждается", - пояснил политик.

По его словам, мнения об этом законопроекте диаметрально противоположные, мол, "один лагерь кричит, что это фактически две ядерные войны одновременно, причем не только для России", ведь это затрагивает и Китай, и Индию, "а другие говорят: ну и что? Напишут цифры, помашут бумагой - а реализация? Это же все условно".

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"И здесь, честно говоря, становится очевидно: Трамп эту тему использует скорее как инструмент для создания общей истерии. Пугалки для прессы", - подчеркнул дипломат.

Также он прокомментировал вероятный разговор между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским на тему ударов по Москве. Бессмертный назвал его "проверкой".

"Когда я впервые услышал это, то сразу сказал: это проверка. В разговорах партнеры иногда тестируют друг друга. Трамп, безусловно, понимал, что эта фраза "выплывет". И украинская сторона должна была ответить: мы бьем по законным военным целям. Если они в Москве - будем бить. А теперь посмотрите, как быстро он сам среагировал: уже на следующий день заявил, что по Москве бить не надо - там люди. То есть типичная информационная игра", - отметил он.

В то же время Бессмертный согласился, что обнародование этого разговора является определенным намеком Путину, однако, по его мнению, диктатор о нем не узнает, "потому что живет в отдельной реальности".

"Это скорее страшилка для россиян: мол, Трамп "не против", и если что - Москву могут задеть. Но сам Путин не будет реагировать. Он даже не узнает об этих заявлениях. Если только ему специально не принесут текст и не скажут, что надо ответить. Но влиять на него такими "поджарками" - это иллюзия. Человек, который так думает, просто не понимает, что имеет дело с клиническим параноиком", - подытожил дипломат.

Ультиматум Трампа Путину: что говорят эксперты

Как сообщал ранее УНИАН, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что Украине не стоит верить в очередной "дедлайн" Трампа, а сосредоточиться на реализации необходимых планов для победы над РФ. Он напомнил, что ранее Трамп говорил о возможности остановить войну за 24 часа, потом - за 100 дней. "Вот он сказал "50 дней" - а дальше что? А дальше ничего", - подчеркнул эксперт.

По мнению старшего научного сотрудника Института Хадсона Люка Коффи, Трамп не знает, как заставить Путина закончить войну. По его словам, российские чиновники уже высмеивают дедлайн в 50 дней, поскольку Трамп и раньше выдвигал подобные ультиматумы, но по истечении установленного срока ничего не происходило. Коффи подчеркнул, что проблема заключается в отсутствии у Трампа последовательной и реалистичной политики для достижения поставленной цели - завершить войну в Украине.

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