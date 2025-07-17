На сегодня государство выплатило только по тем решениям, которые вступили в силу в период до ноября 2020 года.

Кабинет министров утвердил порядок, который устанавливает, как именно из бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) будут осуществляться выплаты пенсий и доплат, назначенных по решениям судов. Это должно решить проблему накопленных долгов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"В Украине накопилась системная проблема с выполнением судебных решений по пенсиям. За последние пять лет количество таких решений выросло более чем в 26 раз - до 758 тысяч решений. Общая сумма долга сейчас почти 85 млрд грн. При этом до сих пор не существовало единого подхода, по которому государство осуществляет выплаты по решениям судов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня государство выплатило только по тем решениям, которые вступили в силу в период до 20 ноября 2020 года. Это вызывает недовольство граждан и замечания со стороны международных партнеров, в частности, Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и Совета Европы.

Видео дня

Новый порядок устанавливает четкие правила всех выплат во исполнение судебных решений - как ретроспективных (за прошлые периоды), так и текущих. Выплаты гражданам будут осуществляться ежемесячно пропорционально средствам, определенным в бюджете Пенсионного фонда, в разрезе обязательств государственного бюджета и страховых средств.

По словам первого заместителя министра социальной политики Украины Дарьи Марчак, благодаря новому порядку граждане смогут получать ежемесячно хоть и не сразу всю сумму, но регулярную выплату. В то же время, каждый будет иметь доступ к информации: какой объем решений находится на исполнении и с какой динамикой они выплачиваются.

Кроме того, предусмотрено введение электронного учета всех судебных решений, поступивших для исполнения пенсионным органам. Информация о них будет отображаться в личном кабинете лица на портале ПФУ, а агрегированные данные - публиковаться в формате открытого дашборда на сайте Фонда.

Пенсии в Украине - последние новости

В Украине значительная часть прокуроров выходит на пенсию до 50 лет из-за предусмотренных законодательством льгот. Существует даже несколько прокуроров, кто получает пенсию до 40 лет.

10 июля председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что самые высокие в Украине пенсии получают судьи и прокуроры. По его словам, максимальная пенсия судей составляет 390 тысяч гривен.

При этом, по данным Гетманцева, в Украине 36,2% пенсионеров (более чем 3,7 млн человек) получают выплаты менее 4 тысяч гривен в месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: