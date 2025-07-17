Пожар вспыхнул в среду днем в лесу, а затем быстро распространился к жилым домам.

На севере Португалии в результате адской жары в муниципалитете Саброса вспыхнул крупный лесной пожар, жителей двух сел пришлось эвакуировать, пишет portugalpulse.com.

Отмечается, что пожар вспыхнул в среду днем в лесу, а затем распространился до жилых домов. Сообщалось, что огонь было трудно сдерживать из-за сильных изменчивых ветров и летней жары.

Из-за угрозы эвакуировали 50 жителей ближайших двух сел Делгада и Вале дас Гатас, пострадавших среди жителей нет.

Видео дня

По состоянию на вечер среды, к борьбе с пожаром были привлечены почти 370 пожарных и 7 спецсамолетов.

Сейчас под контроль удалось взять 90% периметра территории, охваченной пламенем, есть только один участок, который вызывает беспокойство - причем не из-за активности огня, а из-за сложности доступа.

Стихийные бедствия в Европе

В начале июля на крупнейшем греческом острове Крит вспыхнул мощный лесной пожар, пришлось эвакуировать по меньшей мере 1500 человек из поселков, туристических курортов и прибрежных отелей.

Также из-за жары от сильных пожаров пострадал популярный туристический регион Измир на западе Турции. В результате стихии погибли люди, уничтожены деревни.

Вас также могут заинтересовать новости: