Украинская металлургическая отрасль во время войны сталкивается со многими вызовами. Главные среди них - нехватка персонала из-за войны, торговые барьеры, с которыми сталкивается украинская отрасль, и введение экологической пошлины СВАМ, которая грозит Украине уже через полгода. Об этом рассказал аналитик GMK Center, кандидат экономических наук Андрей Глущенко.

Он отметил, что последствия от внедрения СВАМ для Украины будут очень неутешительными - в то время, как мы имеем право на отсрочку ее введения. Для этого нужна более активная работа украинского правительства.

"В перспективе последствия от введения СВАМ будут неутешительными. И, к сожалению, пока мы не увидели активной позиции украинского правительства по этому вопросу. Были определенные обещания относительно переговоров с Европейским Союзом, относительно отсрочки и каких-то особых условий применения СВАМ к Украине. Но пока никаких договоренностей не достигнуто, хотя до 2026 года уже остается менее полугода, и с этим вопросом надо что-то делать", - подчеркнул Глущенко.

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Он также напомнил, что даже сейчас, во время войны, против украинской металлургической продукции действует 28 различных защитных мер в разных странах мира. Четверть этих мер была введена более 20 лет назад, и их даже сейчас не отменяют - даже несмотря на то, что украинская металлургия не представляет угрозы.

Как известно, до полноценного запуска европейской пошлины CBAM осталось чуть меньше года. И если Украина не получит отсрочку, то уже в ближайшие пару лет, по оценкам Федерации работодателей, потеряет $4,7 млрд экспорта и $2,7 млрд инвестиций. Также, по оценкам аналитических центров, можем потерять к 2030 году 6,4% от ВВП, и более 116 тыс. рабочих мест.

Украинская власть уже начала переговоры об отсрочке для Украины этой пошлины, но результатов пока нет. Бизнес и эксперты призывают правительство ускорить переговоры - ведь наша страна точно имеет право на отсрочку по законодательству ЕС.