На этом курорте действовало около 80 баз отдыха.

Из-за российской оккупации приходит в упадок много украинских курортов, особенно на побережье Азовского моря. Такие последствия наблюдаются и на известной Белосарайской косе (Донецкая область). Об этом пишет "Телеграф".

В соцсетях появились свежие фотографии с курорта, куда когда-то приезжали тысячи туристов. Стоит напомнить, что Белосарайскую косу РФ оккупировала в марте 2022 года после начала полномасштабной войны в Украине.

"На свежем видео видно, что на побережье есть люди, но по сравнению с довоенными времена - их мало. Еще в 2021 году на территории Белосарайской косы действовало около 80 баз отдыха, пансионатов и гостевых домов. А количество туристов за год переваливали сотни тысяч. Сейчас же море посещает в разы меньше людей", - пишет издание.

Кроме того, из-за сильной жары уже несколько лет подряд побережье Азовского моря атакуют медузы, что уже происходит и на Белосарайской косе. Поэтому купаться в море с медузами почти нереально, поскольку они сильно жалят.

Белосарайская коса - что известно

Белосарайская коса находится на побережье Азовского моря в 25 километрах от Мариуполя. Ее длина составляет 14 километров, а ширина вблизи самого основания - 13 км.

"Благодаря такой протяженности и мелководью, здесь обычно была чистая вода и спокойное море. Кроме того, на косе еще и был заповедник с лебедями, куликами, чайками и т.д. К слову, судьба заповедника после российской оккупации до сих пор неизвестна. Но учитывая то, что даже пляжи постепенно приходят в упадок и превращаются в дикие побережья, вероятнее всего природоохранную территории постигнет то же самое", - предположили журналисты "Телеграфа".

Украинские курорты под оккупацией РФ - последние новости

Ранее в сети показали, как сейчас выглядит оккупированный Бердянск. На видео можно увидеть, что на пляжах города очень мало людей. До оккупации Бердянск был одним из самых популярных среди курортов в Украине. Сейчас отдыхать на эти пляжи приезжают обычно местные или туристы из других оккупированных населенных пунктов.

Также стало известно, как выглядит оккупированная Кирилловка в Запорожье. На видео можно увидеть, что на одном из пляжей курорта почти никого нет, несмотря на то, что сейчас разгар сезона. Вода в море мутная, а вдоль берега плавают водоросли.

Вас также могут заинтересовать новости: