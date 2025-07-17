Также стало известно, какое наказание могут выдвинуть виновному.

Украинский ресторатор и муж певицы Нади Дорофеевой - Миша Кацурин вчера, 16 июля, сообщил, что отравился в собственном ресторане во Львове вместе с другими посетителями заведения. Стало известно, что полиция открыла уголовное производство по этому инциденту.

По данным правоохранительных органов, пострадали 43 человека, которые посетили новый ресторан Кацурина, среди которых трое детей. Следователи Львовского районного управления полиции №1, под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

"Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок", - говорится в сообщении полиции.

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Сейчас проводятся экспертизы и идет досудебное расследование дела.

Что известно об отравлении в ресторане Миши Кацурина

Несколько дней назад ресторатор сообщил, что открыл новое заведение во Львове. Однако после этого громкого события, на которое пришло немало посетителей, стало известно, что сам Кацурин и другие гости отравились. Об этом в своем Instagram признался Миша и написал о вероятной причине инцидента.

"Предварительная гипотеза - яйца и яичный крем в десертах 14 и 15 июля", - отметил муж Дорофеевой.

Он добавил, что пока ресторан временно закрыт, ведь там продолжаются необходимые проверки, а все продукты будут утилизированы. Кацурин также публично извинился перед всеми посетителями, которые пострадали и пообещал компенсировать им расходы на лечение.

Напомним, ранее певица Оксана Билозир впервые рассказала о последствиях тяжелого отравления во время ее политической карьеры.

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