Такие идеи снова озвучивает Медведев.

В Российской Федерации заявили, что не планируют совершать нападение на другие европейские страны, однако тут же начали угрожать им "превентивными" ударами.

Заместитель председателя российского Совета безопасности, бывший президент России Дмитрий Медведев в комментарии пропагандистскому ТАСС заявил, что Запад "фактически ведет против России полноценную войну", используя спутниковые данные и пуски ракет:

"В крови у Запада не только вероломство, но и больное, сильно устаревшее представление о собственном превосходстве. России надо вести себя соответственно и отвечать по полной программе, а понадобится - и наносить превентивные удары".

В то же время он называет заявления о возможности нападения России на Европу "полной чушью", которую якобы специально вбрасывают в информационное поле.

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Российские угрозы Западу

С начала полномасштабного вторжения Кремль систематически прибегает к прямым и завуалированным угрозам в адрес западных стран, которые оказывают военную помощь Украине.

Эти угрозы часто имеют форму риторических заявлений высокопоставленных чиновников, направленных на сдерживание Запада от дальнейшей поддержки Киева. Одной из ключевых тем в риторике Москвы являются намеки на возможность применения ядерного оружия.

После каждой новой волны объявлений о передаче современного вооружения Украине - таких как танки Leopard и Abrams, системы ПВО Patriot, дальнобойные ракеты Storm Shadow или ATACMS, а также перспективы передачи истребителей F-16 - официальные лица РФ заявляли об "угрозе эскалации" и "риске прямого столкновения с НАТО".

В частности, Путин неоднократно подчеркивал, что Россия "использует все имеющиеся средства", если почувствует "угрозу своей территориальной целостности". Аналогичные месседжи регулярно озвучивали министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и другие чиновники, часто упоминая ядерную доктрину России.

Также в ответ на западные инициативы Кремль намекал на возможность ударов по инфраструктуре или союзниках США и ЕС за пределами Украины.

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