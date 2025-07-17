Это время не для резких шагов, а для внутренней настройки.

С 17 июля по 11 августа 2025 года Меркурий будет ретроградным - на этот раз во Льве. Это значит, что в фокусе окажутся темы самовыражения, подлинности и креативности. Период несёт сложности в общении, сбои в технике и внутренние перемены, особенно для трех знаков, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Лев

Ретроград затрагивает вашу личность, внешний образ и самоощущение. Возможны сомнения в стиле и желании меняться. Это время не для резких шагов, а для внутренней настройки. В отношениях может назреть потребность в глубоком разговоре и пересмотре границ. Все, что происходит сейчас, ведет вас к более зрелой и искренней версии себя.

Скорпион

Ожидаются задержки и пересмотры в работе и карьере. Ваши усилия могут временно не приносить видимых результатов, но именно сейчас стоит углубиться в долгосрочные цели. Влияние Лилит и Весты усиливает стремление к смыслу и личной свободе. Этот период - шанс выйти из зоны комфорта и настроить курс на будущее.

Водолей

Ретроград затрагивает сферу отношений. Все, что вы пережили за последний год, теперь начинает отражаться на личных связях. В августе возможен глубокий самоанализ: дают ли ваши отношения пространство для роста? Ответы придут ближе к 17 августа, когда Меркурий сменит направление и вы почувствуете внутреннюю ясность.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие пять знаков Зодиака вскоре попрощаются с трудностями.

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