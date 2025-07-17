Считавшаяся эпическим произведением, полным чудовищ, на самом деле она оказалась совсем не о этом.

Кембриджские ученые наконец-то разгадали 130-летнюю литературную загадку: "Песнь об Уэйде", давно утерянную жемчужину английской литературы.

Ранее она считалась эпическим произведением, полным чудовищ. Новое исследование показывает, что на самом деле это был роман – история о рыцарях, сражениях и придворных интригах, пишет Interesting Engineering.

Несколько строк текста в 800-летнем документе средневековой проповеди поставили в тупик литературоведов.

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Прорыв произошел благодаря исправлению давней ошибки в прочтении средневековой проповеди: слово "эльфы" было ошибочно переписано писарчуком, а правильное слово - "волки".

"Замена эльфов на волков имеет огромное значение. Это переносит легенду от монстров и великанов к сражениям рыцарей", - сказал Себ Фальк из Кембриджского университета.

"Песнь об Уэйде" была невероятно популярной средневековой повестью. К XIV веку она стала настолько известна, что Джеффри Чосер упоминал ее в "Кентерберийских рассказах" и другом произведении. Однако два упоминания Чосером Уэйда в конце XIV века долгое время озадачивали ученых.

"Было непонятно, почему Чосер упоминал Уэйда в контексте придворных интриг. Наше открытие проясняет это", - добавил Джеймс Уэйд, автор исследования.

Большинство первоисточников "Песни о Уэйде" были утеряны, и почти 130 лет ученые пытались интерпретировать имеющийся фрагмент и воссоздать полную версию легенды из-за отсутствия новых данных.

Между тем, новое исследование показывает, что понимание"Уэйда" как рыцарского романа проясняет эти аллюзии. В частности, в проповеди "Рассказ купца" Чосера упоминается лодка Уэйда.

Исследователи подчеркнули важность этой ссылки: читатели Чосера узнали бы лодку Уэйда в контексте рыцарских романов, а не народных сказок или эпоса.

Ученые утверждают, что ошибки писарчука привели к неверному прочтению трех ключевых слов проповеди, в частности, к путанице букв "y" и "w".

Исправленный перевод текста меняет его смысл: вместо "Некоторые - эльфы, а некоторые - гадюки; некоторые - духи, обитающие у вод: нет человека, кроме Хильдебранда" он превращается в "Так они могут сказать вместе с Уэйдом: "Некоторые - волки, а некоторые - гадюки; некоторые - морские змеи, обитающие у вод. Нет человека, кроме Хильдебранда".

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