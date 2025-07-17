Сейчас продолжается заседание профильного комитета Рады, который рассматривает представленные кандидатуры.

В Верховную Раду поступило представление премьер-министра Юлии Свириденко о назначении нового состава Кабинета министров.

Об этом в Telegram-канале сообщил Александр Качура, народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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Он отметил, что сейчас идет заседание профильного парламентского комитета по этому вопросу.

Так, согласно опубликованному Качурой документу, Свириденко вносит представление о назначении Михаила Федорова на должность первого вице-премьера - министра цифровой трансформации; Алексея Кулебы Алексея - на должность вице-премьера - министра по восстановлению - министра развития общин и территорий; Тараса Качки - на должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Кроме того, Матвея Бедного - на должность министра молодежи и спорта; Германа Галущенко - на должность министра юстиции; Светланы Гринчук - на должность министра энергетики.

Также Натальи Калмыковой - на должность министра по делам ветеранов; Игоря Клименко - на должность министра внутренних дел; Оксена Лисового - на должность министра образования и науки.

Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения; Сергея Марченко - на должность министра финансов; Алексея Соболева - на должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства; Дениса Улютина - на должность министра социальной политики, семьи и единства.

Новый Кабмин Украины

Ранее сегодня, 17 июля, Верховная Рада поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра.

Назначение Свириденко начали приветствовать иностранные лидеры. В частности, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем поздравлении отметила, что Евросоюз полностью поддерживает Украину в ее борьбе за выживание и работает над восстановлением Украины и ее будущим в ЕС.

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