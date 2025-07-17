Почти в тысяче населенных пунктов Украины до сих пор нет аптек

По состоянию на сейчас в 905 населенных пунктах Украины, которые находятся в относительно мирных областях, нет аптечных пунктов.

Об этом в интервью Фармацевт Практик заявила исполнительный директор аптек "9-1-1" Юлия Клименюк.

"К сожалению, в Украине есть 905 населенных пунктов, где отсутствует хотя бы одна аптека, и это не прифронтовые регионы. Это более-менее мирные Ивано-Франковская, Винницкая, Хмельницкая и Закарпатская области", - отметила Юлия Клименюк.

Видео дня

По ее словам, Минздрав предложил бизнесу около 100 локаций. "Мы открыли две аптеки, где они просили, но там нет доступности и покупателей, которые бы обеспечили точке прибыль. Поэтому это исключительно социальный проект и наша социальная ответственность", - добавила Юлия Клименюк.

Она подчеркнула, что аптек там нет из-за кадрового голода и низкой плотности населения на этих территориях. Вместе с Минздравом для этих регионов был подготовлен проект мобильных аптек. "Но наша сеть пока сосредоточена на работе мобильных аптек в прифронтовых районах", - добавила Юлия Клименюк.

Исполнительный директор "9-1-1" отметила, что сейчас у них работает четыре мобильные аптеки: две в Харьковской области и по одной в Херсонской и Сумской.

Ранее сообщалось, что пять аптечных сетей заплатили рекордные 4,5 миллиарда гривен налогов в 2024 году. Налоговые поступления от сетей выросли на 20% по сравнению с 2023 годом, что делает их одними из самых стабильных плательщиков в государственный бюджет.