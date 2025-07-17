Во время тревоги пребывание людей возле моря запрещено.

В Одессе официально открыли для отдыха еще три пляжных участка, увеличив количество безопасных для купания зон в регионе до 32.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Речь идет о Red Line и Portofino на пляже "Аркадия", и "Курортный", что на Большом Фонтане. Таким образом, сейчас в Одесской области официально открыто 32 зоны для безопасного купания - 30 в областном центре и по одному пляжу в населенных пунктах Черноморск и Приморское:

"Напоминаем: во время воздушной тревоги, шторма от 2 баллов или обнаружении подозрительных предметов - пребывание людей у моря запрещено!".

Пляжный сезон в Одессе

Как писал УНИАН, в начале июля в Одесской области открыли почти три десятка пляжей и пляжных зон, большинство из них - в Одессе.

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Речь идет о пляжах "Итака", инклюзивном пляже "Без границ", "Буфет" на Малом Фонтане, "Гранд Петтин", "Куба", "Калетон", муниципальные пляжи "Чайка" и "Курортный", "Сигал Бич", "Паблик", "Андерхилл", "Либерти", "Ибица", "Варадеро", "Кораблик", "Киви", 5 участков "Соло Бич", пляж "Кокос", "Кокос-Курортный", две зоны между траверсами №14 и №15 пляжа "Золотой берег", "Ланжерон" и муниципальный пляж для людей с инвалидностью на 11 станции Большого Фонтана.

В то же время на Азовском море, на оккупированной территории, курорт Кирилловка, который когда-то был одним из самых популярных мест отдыха, сейчас пустует. По словам очевидцев, после прихода российских оккупантов там практически нет людей.

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