В перечне значатся Свинья и Змея.

Четверг, 17 июля 2025 года - день, наполненный стабильной энергией. Он пройдет под знаком Огненной Свиньи в месяц Водяной Козы и год Деревянной Змеи. В китайской астрологии такие дни способствуют укреплению успехов и уверенности в выбранном пути. Шестеро представителей восточного гороскопа почувствуют прилив удачи и внутренней силы, пишет YourTango.

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Видео дня

Свинья

Энергия дня совпадает с вашим знаком, поэтому вас будут воспринимать особенно серьёзно. Даже незначительные действия окажутся значимыми. Этот день помогает заложить прочный фундамент, особенно в деньгах, семье или доме.

Змея

Ваша стратегия работает, вы это почувствуете. Подтверждение придет либо извне, либо изнутри. Настроенность на долгосрочный результат принесет успех, а внутренняя уверенность даст толчок к финансовому росту.

Кролик

День наполнен умиротворением, которое вы ощущаете особенно тонко. Кто-то или вы сами создадите ощущение безопасности, необходимое для разумных решений. Внутреннее спокойствие станет залогом будущей стабильности.

Бык

Вы получаете подтверждение, что были правы. То, что долго оставалось неопределенным, становится ясным и устойчивым. Ваши усилия наконец-то приносят видимый результат, и вы чувствуете заслуженное облегчение.

Лошадь

День символизирует сдвиг: ситуация, которая казалась замороженной, начинает развиваться. Вы выходите из режима ожидания и принимаете решения. Это принесет удачу, соответствующую вашей зрелости и готовности.

Собака

Вы неожиданно получите поддержку. Энергия дня помогает построить более взаимные связи. Ваша зрелость позволяет принимать заботу без чувства вины. Вы больше не одни, и это ощущается глубоко.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака очень скоро получат шанс изменить свою судьбу.

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