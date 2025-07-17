Появится острое желание что-то изменить в жизни.

Трин Луны и Меркурия принесет ясность, легкость и силу действовать. Этот астрологический аспект помогает взглянуть на привычные вещи под новым углом, пробуждая желание меняться и двигаться вперед. Некоторые знаки Зодиака особенно остро почувствуют этот переломный момент, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Близнецы

Меркурий активен, и вы чувствуете прилив ментальной энергии. Ваша острота ума усиливается, и даже случайная фраза может навести на важную мысль. Главное - быть честными с собой и не игнорировать сигналы судьбы.

Рак

Вы почувствуете, что пришло время отпустить старые страхи и груз эмоций. Трин Луны и Меркурия покажет: вам больше нечего бояться. Искренность перед собой и другими даст ощущение свободы и внутреннего спокойствия.

Лев

Вы получите нужный знак - четкий, своевременный и понятный. Недавние сомнения и напряженные ситуации прояснятся. Важно не упустить момент и сказать то, что действительно имеет значение. Вселенная поможет вам все расставить по местам.

Стрелец

Вы найдете ответ, который давно искали. Возможно, он придет неожиданно, но будет точным и своевременным. Этот день перевернет ваше восприятие и поможет взглянуть на вещи без иллюзий - и именно это даст ощущение свободы и движения вперед.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака вступают в новую эру кардинальных перемен.

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