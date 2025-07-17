Самым популярным подержанным автомобилем в возрасте до пяти лет стала Tesla Model Y.

Украинцы за полгода приобрели 30,8 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет.

Как сообщает "Укравтопром", авто возрастом до 5 лет составили 27% от объема легковушек с пробегом, которые в этом году пополнили украинский автопарк.

Отмечается, что наибольшую долю в этом сегменте заняли электромобили - на них пришлось 49% продаж. Сразу за ними следуют бензиновые автомобили (34%) и гибридные авто (9%). На дизельные и авто с ГБО пришлось 6% и 2% продаж соответственно.

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ТОП-10 моделей подержанных авто возрастом до пяти лет:

Tesla Model Y - 2 968 единиц;

Tesla Model 3 - 1 722;

Kia Niro - 1 035;

Nissan Rogue - 1 007;

Mazda CX5 - 879;

Hyundai Kona - 830;

Volkswagen Tiguan - 717;

Chevrolet Bolt - 711;

Audi E-Tron Sportback - 627;

Audi Q5 - 600.

Украинский рынок авто - последние новости

В первом полугодии 2025 года украинцы приобрели 7 318 легковых авто, ввезенных из Китая, что на 0,4% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Также в течение первого полугодия украинцы приобрели 22 тысячи подержанных авто из США, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В первой половине этого года отечественный автопарк также пополнили почти 31,8 тысячи автомобилей на электротяге. Наибольшее количество регистраций электромобилей зафиксировано во Львовской области (4 451 авто), городе Киев (3 914 авто) и Киевской области (2 719 авто).

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