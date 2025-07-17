Украинцы за полгода приобрели 30,8 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет.
Как сообщает "Укравтопром", авто возрастом до 5 лет составили 27% от объема легковушек с пробегом, которые в этом году пополнили украинский автопарк.
Отмечается, что наибольшую долю в этом сегменте заняли электромобили - на них пришлось 49% продаж. Сразу за ними следуют бензиновые автомобили (34%) и гибридные авто (9%). На дизельные и авто с ГБО пришлось 6% и 2% продаж соответственно.
ТОП-10 моделей подержанных авто возрастом до пяти лет:
- Tesla Model Y - 2 968 единиц;
- Tesla Model 3 - 1 722;
- Kia Niro - 1 035;
- Nissan Rogue - 1 007;
- Mazda CX5 - 879;
- Hyundai Kona - 830;
- Volkswagen Tiguan - 717;
- Chevrolet Bolt - 711;
- Audi E-Tron Sportback - 627;
- Audi Q5 - 600.
Украинский рынок авто - последние новости
В первом полугодии 2025 года украинцы приобрели 7 318 легковых авто, ввезенных из Китая, что на 0,4% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Также в течение первого полугодия украинцы приобрели 22 тысячи подержанных авто из США, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
В первой половине этого года отечественный автопарк также пополнили почти 31,8 тысячи автомобилей на электротяге. Наибольшее количество регистраций электромобилей зафиксировано во Львовской области (4 451 авто), городе Киев (3 914 авто) и Киевской области (2 719 авто).