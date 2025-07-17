Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая 15 июня родила первенца, устроила праздник для маленького сына.
Звезда решила отпраздновать первый месяц жизни ребенка и показала в Instagram фото с вечеринки. Заметно, что декор был оформлен в бело-голубовато-бежевых цветах. Леся выбрала для праздника платье белого цвета и позировала возле фотозоны, которая украшена шариками.
"Нашему чулувичку уже месяц. В моем сердце просыпается любовь неизвестной для меня галактики под названием "Ребенок". Боже, у нас есть ребенок, Дмитрий!" - подписала фотографии Никитюк.
Также молодая мамочка показала праздничный стол и яркий тортик, который украшен надписью "1 месяц".
Кстати, самого именинника и жениха-военнослужащего Дмитрия Бабчука телеведущая не показала.
Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, как поддерживала фигуру во время беременности. Она также рассказала, как сейчас восстанавливается после первых родов.