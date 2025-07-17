Глава государства отмечает, что военнослужащие вернутся домой, когда мы победим врага.

Президент Украины Владимир Зеленский резко ответил на вопрос депутатов относительно сроков службы, призвав помогать военнослужащим на фронте. Видео с соответствующим отрывком заседания парламента в своем Telegram-канале опубликовал Ярослав Железняк, народный депутат от "Голоса".

Он отметил, что это "ответ президента на вопрос Алексея Гончаренко относительно сроков службы".

Зеленский отметил, что "наши люди, героические военные, вернутся домой, когда мы победим врага". "А это Путин. Врагов внутри нашей страны нет. И вы не становитесь на эту сторону", - сказал он, а депутаты, в то же время, встретили эти слова президента аплодисментами.

Видео дня

Глава государства добавил: "Наши герои заслуживают качественные ротации. Такие, как ты, когда такие, как вы, будете на фронте помогать им. А не только здесь".

Мобилизацию в очередной раз продлили до 5 ноября

Как сообщал УНИАН, 15 июля Верховная Рада Украины продлила действие режима военного положения с 7 августа сроком на 90 суток.

Кроме того, парламент продлил сроки проведения всеобщей мобилизации: уже 16-й раз, еще на 90 дней. Так, оба эти сроки были продлены до 5-го ноября.

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