По словам военного, для эффективного отбитися атак нужна единая система управления.

Украинские военные давно используют боевые вертолеты для сбивания вражеских "Шахедов", но государству до сих пор не хватает единой системы управления противовоздушной обороной для избежания возможных инцидентов "дружественного огня". Об этом рассказал офицер Вооруженных сил Украины, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов.

"Об этом мало говорят, но за одну ночь вертолетчики уничтожают десятки целей, причем не над городами, на которые падают "обломки", а в основном над безлюдными местами. Вертолеты могут сбивать "Шахеды" на разных высотах и практически в любую погоду. Высокая скорость и маневренность вертолетов дает преимущество в борьбе с малоподвижными и более тихоходными "Шахедами" с поршневыми двигателями", - отметил военный.

По его словам, для того, чтобы уничтожать больше российских беспилотников, нужно больше вертолетов, подготовленных экипажей. Также Касьянов отметил, что вертолеты должны иметь хорошую ночную оптику (камеры FLIR стоят от 200 тыс. долларов), однако сейчас Украина имеет немного вертолетов, которые ею оснащены.

"Обязательно надо прекратить глупую практику глушения сигналов спутниковой навигации по всей стране, когда летят "Шахеды"! Сегодня ударные дальнобойные дроны летают в основном по инерционной системе навигации, без GPS, и наши, и вражеские, и тотальное глушение сигналов спутниковой навигации вредит нам самим", - объяснил офицер.

Касьянов считает, что должна быть надежная, единая система управления всей украинской системой ПВО.

"Чтобы какое-то предприимчивое ДФТГ в каком-то селе между Киевом и Черниговом не сбило наш же боевой вертолет, как на российском видео из Наро-Фоминска. Самое главное - должно быть меньше пиара. Особенно на дронах-перехватчиках. Очевидно, что на них можно заработать кучу денег, а на оборудовании вертолетов ночной оптикой - вряд ли. Но мы же не о деньгах должны думать, а о чистом небе над головой", - отметил военный.

Борьба с российскими "Шахедами" - последние новости

Ранее Forbes написал, что Украина развернет десятки тысяч перехватчиков для "Шахедов". Издание отметило, что сила "Шахедов" заключается как раз в их огромном количестве.

"Пулеметы не могут достать высоко летящие "Шахеды", но небольшие и быстрые беспилотники-перехватчики могут", - заверили в Forbes.

В то же время майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что понадобится тысяча операторов, чтобы сбить тысячу "Шахедов" дронами-перехватчиками. Он отметил, что для масштабирования производства дронов-перехватчиков, Украине технологии особо не нужны, но нужны деньги.

"Хочу напомнить, что когда общались в наших эфирах с израильским военными во время 12-дневной войны Ирана и Израиля, то израильские военные гордились тем, что они сбивают почти 90% воздушных целей. Они говорят, что это очень высокий результат. Мы хотим сбивать 99%, а когда сбиваем 95-96%, то у нас почему-то реакция такая, что это не очень хорошо. А это очень хорошо. К сожалению, на войне уничтожить все воздушные цели уничтожить невозможно", - объяснил Гетьман.

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