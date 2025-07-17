Его задержала полиция.

На территории учебного центра в Черниговской области во время стрельб курсант из автомата застрелил двух инструкторов-военнослужащих. Об этом сообщает полиция Черниговской области.

"Вчера в полицию поступила информация о том, что на территории учебного центра во время стрельб курсант произвел выстрелы из автоматического оружия в сторону инструкторов-военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате полученных ранений двое военных погибли.

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Подозреваемый в убийстве военнослужащих задержан. Начато расследование по п.1 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Убийство военного ТЦК в Полтавской области

1 февраля в городе Пирятин Полтавской области во время сопровождения военнообязанных в учебный центр неизвестный мужчина из охотничьего ружья застрелил военнослужащего ТЦК и СП и скрылся с одним из мобилизованных.

По данным следствия, житель Полтавы совместно с другими мобилизованными в сопровождении военнослужащих Полтавского РТЦК и СП ехал на обучение в воинскую часть. Намереваясь уклониться от военной службы, он несколько раз звонил знакомому из Лубен и сообщал маршрут автобуса. Когда автобус остановился на автозаправочной станции в Пирятине, житель Лубен из ружья, которое привез с собой, выстрелил в одного из сопровождающих. Военнослужащий получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. В дальнейшем стрелявший завладел автоматом потерпевшего и вместе с сообщником скрылся.

Позже мужчин задержали. Одному из них инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, умышленное убийство и похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 Уголовного кодекса), другому - пособничество в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 УКУ).

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