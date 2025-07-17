На месте прилета продолжается разбор завалов.

В результате удара по Доброполью количество погибших возросло до 4, при этом количество раненых остается без изменений - 27.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. По его данным, на месте удара работают органы власти и все ответственные службы.

"Продолжается разбор завалов - надеемся, что новых жертв больше не будет, ведь на момент удара торговый центр был уже закрыт", - выразил надежду чиновник.

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Напомним, ранее местные власти сообщали о 2 погибших.

Удар по Доброполью

Филашкин накануне заявил, что на город российские оккупанты сбросили 500-тонную бомбу, удар пришелся по торговым точкам и многоквартирным домам.

Кроме того, в результате ночной атаки российских оккупантов по Днепру погиб один человек, еще 5 пострадали. Как сообщал Сергей Лысак, глава Днепропетровской областной военной администрации, ночью враг снова направил на область беспилотники. "По информации ПвК, 22 из них защитники неба уничтожили. Были и попадания", - написал Лысак.

А в ночь на 16 июля Россия ударила по заводу в Виннице, в результате чего были раненые. По словам директора завода, "удар был преднамеренным и осуществлялся с трех направлений".

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