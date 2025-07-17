Stolitsa Group: шестой объект Аркады введен в эксплуатацию, очередь за следующими

14 июля 2025 года Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАМ) выдала сертификат готовности к эксплуатации №ИУ123250701420 на дом №20 в составе жилого комплекса "Патриотика". Информацию об этом обнародовали инвесторы банка "Аркада" на своей официальной Facebook-странице: facebook.com/share/p/15h9r7cSBc

Дом №20 стал третьим в пределах ЖК "Патриотика", который был введен в эксплуатацию после подписания Меморандума о достройке объектов банка "Аркада", заключенного 7 апреля 2021 года. Ранее сертификаты получили дома №16 и №26. В целом это уже шестой жилой объект Аркады, сданный после начала реализации условий Меморандума.

В рамках программы достройки недавно также были введены в эксплуатацию сразу три дома жилого комплекса "Эврика" - №14, №15 и №18 (сертификат №ИУ123250606533 от 19.06.2025 года).

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Как подчеркивают инвесторы, реализация достройки стала возможной благодаря выполнению обязательств, предусмотренных Меморандумом между государственными структурами, Киевской городской государственной администрацией и компанией Stolitsa Group, которая взяла на себя функцию достройки объектов после краха банка "Аркада".

"Благодарны компании Stolitsa Group за лидерскую позицию в вопросе достройки объектов Arkada Investors. Благодаря социально-ответственной позиции компании и подписанному Меморандуму от 07.04.2021 года эти новости возможны", - говорится в сообщении инвесторов.

Одним из важных факторов эффективной организации процесса достройки стало создание жилищно-строительных кооперативов - форма коллективного управления, которая, по словам инвесторов, способствует координации действий и взаимодействия с застройщиком и органами власти.

Отдельно инвесторы акцентировали на работе Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины, которая, согласно действующему законодательству и реформированных процедур, обеспечивает прозрачный и эффективный контроль в сфере градостроительства, включая электронную подачу и рассмотрение документации через Единую государственную электронную систему в сфере строительства.

В рамках обязательств, предусмотренных Меморандумом, достройка остальных объектов банка "Аркада" продолжается. Подготовка к вводу в эксплуатацию следующих домов уже продолжается.

Сертификат готовности дома №20 ЖК "Патриотика"