Сейчас нет ударов, и это хорошо, но есть две стороны медали, заметил обозреватель.

В том, что россияне не бьют "Шахедами" по Киеву, пока там находится специальный представитель президента США Кит Келлог, есть и негативный момент, считает военный обозреватель Денис Попович. Об этом он сказал в эфире Radio NV.

"Россияне прекратили бить по Киеву, чтобы лишний раз не давать поводов Кэллогу. Но есть две стороны медали. Сейчас нет этих ударов. Кэллог поедет, это произойдет в ближайшие дни, а в этот период идет накопление дронов со стороны россиян", - отметил эксперт.

Он предположил, что после того как спецпредставитель президента США уедет из Киева, россияне могут ударить большим количеством дронов, которое успеют накопить.

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"Конечно, очень хорошо, что есть спокойные дни, и будем надеяться, что и этой ночью будет спокойно. Но накопление продолжается", - отметил Попович.

Он напомнил, что Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что Россия может производить за сутки 170 "Шахедов", поэтому можно подсчитать, "сколько они успеют наклепать" за этот период.

РФ остановила удары по Киеву во время визита Келлога

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что правитель России Владимир Путин боится США. Мол, снижение интенсивности российских обстрелов Киева во время визитов американских чиновников, в частности спецпредставителя президента США Кита Келлога, это подтверждает.

"Генерал Келлог прибыл, и две ночи подряд не было никаких массированных бомбардировок. Это очень интересный пример... даже люди уже шутят, что ему надо дать украинский паспорт", - сказал глава государства.

Спецпредставитель США Келлог прибыл в Украину 14 июля. С тех пор не было российских атак по Киеву. Американский чиновник анонсировал, что пробудет в столице Украины целую неделю.

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