По его словам, под Покровском оккупанты взяли под дроновый контроль украинскую логистику.

Наступление и продвижение россиян на Новопавловском направлении не являются крайне опасными, поскольку враг сосредоточил основной акцент на другом участке фронта.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. Он объяснил такие темпы тем, что украинская сторона не может обеспечить одинаковую плотность войск на всем участке фронта из-за недостатка личного состава:

"Почему я спокойно к этому отношусь - потому что противник создает там такой защитный барьер. Задача выйти и закрепиться на берегах реки Солона, чтобы создать буферную зону на этом направлении. Будут ли они лезть дальше - сказать трудно".

Он отметил, что сейчас россияне сосредоточили основные силы для наступления между Покровским и Константиновским направлениями. И там, по словам Грабского, ситуация чрезвычайно сложная.

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"Противник выучил уроки Бахмута, Авдеевки. И поэтому он сейчас пытается действовать комбинированно. Противник сковывает наши войска на линии фронта... Наши логистические коммуникации, которые обеспечивают Покровско-Мирноградскую агломерацию, находятся под ударами вражеских дронов. Что серьезно усложняет вопрос обеспечения наших войск, которые ведут там оборону", - добавил эксперт.

Грабский отметил, что под Бахмутом россияне ввязывались в тяжелые уличные бои, пытаясь прорваться через город, поэтому имели значительные потери. Тогда как под Авдеевкой их тактика была уже совсем другой:

"Есть опасения, что противник хочет сыграть в такую же игру в районе Покровска и Мирнограда. Ведь он понимает, что сама Покровско-Мирноградская агломерация больше Бахмутской. Поэтому ввязываться в уличные бои для него критически не выгодно. Это будет просто кровавая мясорубка с обеих сторон, которая приведет к серьезным жертвам. Если у нас особо нет выбора, мы должны держаться. Для россиян это означает потерю темпа наступления. Каким бы медленным он ни был, он все же наблюдается.

Ситуация на фронте: другие важные новости

Ранее Грабский также отмечал, что если Путин почувствует слабость Сил обороны, то может начать претендовать еще на три области Украины - Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую.

В то же время он отметил, что основным преимуществом Российской Федерации в этой войне является количество личного состава.

Между тем журналисты Associated Press отмечают, что Россия попытается использовать "окно возможностей" сроком в 50 дней, которые ей дал Трамп, для истощения ВСУ на фронте.

Издание пишет, что российские захватчики сосредоточили свои усилия, пытаясь окружить украинские Покровск и Константиновку.

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