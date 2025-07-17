В НАТО тесно сотрудничают с Германией по этому вопросу.

В настоящее время в НАТО ведется подготовка к быстрой передаче Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил верховный командующий НАТО Алексей Гринкевич, пишет Reuters.

"Подготовка идет полным ходом, мы тесно сотрудничаем с немцами по вопросу передачи Patriot. Мне было дано указание действовать как можно быстрее", — сказал он на конференции в немецком городе Висбаден.

Patriot для Украины

Как сообщал ранее УНИАН, недавно Трамп объявил об отправке Patriot для Украины. Он заявил о планах отправить 17 Patriot, хотя, по мнению экспертов, речь идет скорее всего идет о 17 пусковых Patriot, то есть двух батареях.

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При этом Reuters писало, что один из американских чиновников назвал Германию, Грецию, Нидерланды и Испанию хорошими кандидатами на отправку батареи Patriot в Киев либо из-за наличия нескольких батарей, либо из-за относительно маловероятных угроз.

Позже Трамп заявил, что системы уже находятся на путив Украину из Гермнаии. Однако правительство Германии опровергло это заявление. Представитель Минобороны страны заявил, что правительство Германии не осведомлено о таких поставках.

При этом он добавил, что в понедельник состоится заседание Рамштайн, на котором будет обсуждаться поиск решений и средств, с тем, чтобы как можно скорее осуществить поставку комплексов Patriot в Украину.

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