По мнению Свитана, если вопрос о передаче Tomahawk решится, Украина получит и пусковые установки Typhon.

Американские ракеты Tomahawk очень нужны ВСУ – украинские специалисты смогли бы приспособить под них имеющиеся пусковые установки, хотя лучше их получить вместе с Typhon.

Об этом Radio NV заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан. "Tomahawk это крылатая ракета средней дальности, дальность в районе 2000 км, в зависимости от номенклатуры, есть несколько видов ракет. До Урала достанет - это точно. Полтонны боевой части, если в конвенциальном исполнении. Причем, тандемные есть…. Потому для нас, конечно, важно было бы их получить", - высказал мнение Свитан.

По его словам, Tomahawk можно запускать с нескольких платформ, тем более, что сейчас уже есть наземные, в том числе. Эксперт уверен, что украинские специалисты обладают достаточной квалификацией и навыками для того, чтобы адаптировать Tomahawk для запуска, исходя из ресурсов ЗСУ.

Видео дня

"Наши специалисты запустят любую ракету, если будет поставлена такая задача. Хотя, если будет решен вопрос о передаче Tomahawk, и пусковые установки - тех же Typhon, тоже будут поставлены. Много тоже не надо - с десяток пусковых установок и залп в 10 ракет можно будет выполнять", - подчеркнул эксперт.

"Пусковая установка Typhon помимо Tomahawk может запускать еще и ракеты SM-6 (американские зенитные ракеты – УНИАН)… Поэтому для нас очень важно вместе с "Томагавками" получить именно Typhon под дальнейшую поставку ракет SM-6, дальность которых 300 км. То есть, если бы у нас были, хотя бы, с десяток этих пусковых установок и несколько десятков этих ракет, поверьте, ни один Су-34 ближе 200 км к линии фронта не подошел бы", - уверен эксперт.

Таким образом, по словам Свитана, был бы решен вопрос с российскими КАБами, которыми Россия постоянно наносит удары по гражданскому населению Украины и ВСУ.

Ситуация вокруг Tomahawk

Напомним, Defense Express недавно сообщал, что американскую ракету Tomahawk, которую США теоретически могли бы предоставить Украине, можно запускать с воды или суши, воздушного варианта запуска Tomahawk пока нет. Для запуска таких ракет существуют три вида пусковых: надводный корабль с универсальной вертикальной пусковой ячейкой Mk 41, запуск с подводной лодки специальной версии Tomahawk UGM-109 и грунтовая ракетная система Typhon или ее составная часть, пусковая установка Mk 70.

Вас также могут заинтересовать новости: