Актриса отметила, что хочет делать замечания тем, кто не общается на украинском.

Известная украинская актриса и старшая сестра Ольги Сумской - Наталья Сумская - высказалась об украинцах, которые до сих пор разговаривают на русском языке.

В частности, народная артистка Украины отметила, что сейчас, когда идет полномасштабная война, ей очень хочется сделать замечание тем, кто не разговаривает на украинском.

"Меня тянет, мне чешется, но думаю, что им это не понравится", - отметила актриса в проекте SLAWA LIFE.

Видео дня

Сумская также сделала предположение, почему до сих пор некоторые украинцы продолжают общаться на русском между собой или с собственными детьми.

"За тридцать этих серебряников, возможно, продаются. Не за что купить колготы или еще что-то. Очень примитивно это. Им безразлично к истории, безразлично к тому, что эта страна старше намного, что это история многих тысячелетий. Им безразлично на это", - отметила Наталья.

Напомним, ранее актриса Марина Кошкина высказалась о языковом вопросе в Украине. Она отметила, что сейчас больше всего ее удивляют украинцы, которые не учат своих детей родному языку.

Вас также могут заинтересовать новости: