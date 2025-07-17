Девушка также рассказала, были ли у нее чувства к ветерану войны.

Победительница 13 сезона шоу "Холостяк" Инна Белень рассказала, почему на самом деле у них не сложились отношения с Александром "Тереном" Будько после окончания проекта.

Не секрет, что ранее мужчина отмечал, что не чувствовал искренности от Инны. Более того, позже Александр заявил, что у них не было очень близких отношений. Белень решила отреагировать на эти слова и объяснила свою позицию.

"Просто я живу эмоциями, а Саша он такой очень сильный анализатор. Я чувствовала на проекте к Саше симпатию и я видела, как он смотрит на меня и о чем мы говорим, как мы взаимодействуем. Я не воспринимаю серьезно все, что он сейчас рассказывает", - отметила Инна в проекте YURCHENKO TEAM.

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Девушка также рассказала, что стало причиной их расставания. Об этом она сказала так:

"Я хотела сразу, чтобы мы съезжались, потому что я считаю, что полноценные отношения - это когда люди уже очень часто видятся и хочется уже совместный быт иметь, и уже думать о следующих планах. Просто в моем случае мы были на очень разных темпах. То есть видеться два или три раза в неделю - меня это не устраивало. Кто-то просто хотел уже семью, а кто-то, если человек представляет за всю страну потребности ветеранов, то понятно, что он сейчас не будет сидеть рядом со мной дома 24 на 7 и строить семью".

Однако Инна поблагодарила Терена за все, что между ними было и не хочет критиковать его.

"Я ему очень благодарна за то, что он нас защищал. Я понимаю, что война ломает психику и преодолевать еще собой, своими эмоциями и истериками я не буду. Я знаю, что было на самом деле. Я знаю и Саша знает, что было на самом деле. Мы проживали свою историю и все", - подчеркнула блогерша.

Напомним, ранее победительница "Холостяка" Инна Белень рассказала о личной жизни после разрыва с Тереном.

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