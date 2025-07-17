Будут проведены все необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел.

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1000 погибших. По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Видео дня

Возвращение погибших украинских военных

Как сообщал УНИАН, 11 июня в Украину вернули тела 1212 павших защитников. Среди возвращенных "на щите" защитников - павшие на Курщине РФ, в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях.

Также 16 июня в рамках договоренностей с российской стороной вернули тела еще 1245 тел погибших. По утверждению российской стороны, все эти тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим.

Вас также могут заинтересовать новости: