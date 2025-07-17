В ближайшие месяцы выйдет прошивка HyperOS 3 для смартфонов Xiaomi и ее суббрендов Redmi и Poco. Ожидается, что она будет основано на Android 16 для актуальных моделей и на Android 15 – для тех, чей жизненный цикл подходит к концу.
Китайский производитель официально опубликовал список моделей, которые не обновятся до Android 16. В список попало 31 устройств, включая флагманы и бюджетники.
Xiaomi
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi 12S;
- Xiaomi 12S Pro;
- Xiaomi 12S Ultra;
- Xiaomi 12T;
- Xiaomi 12T Pro;
- Xiaomi Civi 3;
- Xiaomi MIX Fold 2.
Redmi
- Redmi 12;
- Redmi 12 5G;
- Redmi 13C;
- Redmi 13C 5G;
- Redmi 13R;
- Redmi K50 Ultra;
- Redmi K60;
- Redmi Note 12 4G;
- Redmi Note 12 NFC 4G;
- Redmi Note 12R;
- Redmi Note 12S;
- Redmi Note 12T Pro;
- Redmi Note 12 Turbo;
- Redmi Note 13 4G;
- Redmi Note 13 4G NFC;
- Redmi Note 13 5G;
- Redmi Note 13R Pro.
Poco
- Poco C65;
- Poco F5 5G;
- Poco F5 Pro;
- Poco M6 Pro;
- Poco X6 Neo.
Инсайдеры ожидают, что в HyperOS 3.0 полностью обновится дизайн системы. Он будет похож на "стеклянный" дизайн Apple прямиком из iOS 26. При этом читаемость и навигация у оболочки Xiaomi якобы будет намного лучше, чем у "яблочного" конкурента.
На данный момент известно, что HyperOS 3 на базе Android 16 будет развернута на более 70 гаджетах. На раннем этапе в виде бета-версии обновление уже доступно для Xiaomi 15.
10 июня компания Google выпустила стабильную версию Android 16 с самым масштабным редизайном за последние несколько лет. Сразу после выхода обновление стало доступно владельцам смартфонов Pixel, начиная с Pixel 6.