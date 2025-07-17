В список попало чуть больше трех десятков моделей, включая флагманы и бюджетники.

В ближайшие месяцы выйдет прошивка HyperOS 3 для смартфонов Xiaomi и ее суббрендов Redmi и Poco. Ожидается, что она будет основано на Android 16 для актуальных моделей и на Android 15 – для тех, чей жизненный цикл подходит к концу.

Китайский производитель официально опубликовал список моделей, которые не обновятся до Android 16. В список попало 31 устройств, включая флагманы и бюджетники.

Xiaomi

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12S;

Xiaomi 12S Pro;

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12T;

Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi Civi 3;

Xiaomi MIX Fold 2.

Redmi

Redmi 12;

Redmi 12 5G;

Redmi 13C;

Redmi 13C 5G;

Redmi 13R;

Redmi K50 Ultra;

Redmi K60;

Redmi Note 12 4G;

Redmi Note 12 NFC 4G;

Redmi Note 12R;

Redmi Note 12S;

Redmi Note 12T Pro;

Redmi Note 12 Turbo;

Redmi Note 13 4G;

Redmi Note 13 4G NFC;

Redmi Note 13 5G;

Redmi Note 13R Pro.

Poco

Poco C65;

Poco F5 5G;

Poco F5 Pro;

Poco M6 Pro;

Poco X6 Neo.

Инсайдеры ожидают, что в HyperOS 3.0 полностью обновится дизайн системы. Он будет похож на "стеклянный" дизайн Apple прямиком из iOS 26. При этом читаемость и навигация у оболочки Xiaomi якобы будет намного лучше, чем у "яблочного" конкурента.

Видео дня

На данный момент известно, что HyperOS 3 на базе Android 16 будет развернута на более 70 гаджетах. На раннем этапе в виде бета-версии обновление уже доступно для Xiaomi 15.

10 июня компания Google выпустила стабильную версию Android 16 с самым масштабным редизайном за последние несколько лет. Сразу после выхода обновление стало доступно владельцам смартфонов Pixel, начиная с Pixel 6.

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