США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности в обмен на ядерное разоружение

СМИ опубликовали полный текст заявления, подписанного в Сингапуре Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности, а лидер КНДР Ким Чен Ын, в свою очередь, подтвердил свои намерения провести полную денуклиаризацию Корейского полуострова.

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Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном лидерами США и Северной Кореи по итогам саммита в Сингапуре, полный текст которого приводит телеканал CNN.

В частности, сказано, что Трамп и Ким Чен Ын провели всеобъемлющий, глубокий и искренний обмен мнениями по вопросам, связанным с началом новых отношений между странами и построением устойчивого и надежного мирного режима на Корейском полуострове.

«Президент США обязался предоставить гарантии безопасности Корейской Народно-Демократической Республике и глава КНДР Ким Чен Ын вновь подтвердил свое решительное и непоколебимое обязательство относительно полной денуклеаризации Корейского полуострова», - говорится в документе.

Лидеры стран обязались сотрудничать, чтобы развивать «новые отношения между США и КНДР», для содействия миру, процветанию и безопасности Корейского полуострова.

Напомним, сегодня в Сингапуре состоялся исторический саммит между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет, на которой присутствовали только переводчики, а затем подписали совместный документ.

Согласно подписанному документу, Северная Корея обязуется отказаться от ядерного оружия, а в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном наступает «перезагрузка».