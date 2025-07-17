Хотя у специалистов есть сомнения, некоторые астрономы считают, что эта планета может генерировать метеоры.

Два метеорита, которые нашли в пустыне Сахара два года назад, могли прилететь из Меркурия, что делает их первыми идентифицированными фрагментами самой загадочной планеты Солнечной системы.

Меркурий, наименее изученная из планет Солнечной системы, находится так близко к Солнцу, что его исследование затруднено даже для зондов, пишет CNN.

К Меркурию смогли приблизиться только два зонда - Mariner 10, запущенный в 1973 году, и MESSENGER, запущенный в 2004 году. Третий, BepiColombo, находится в пути и должен выйти на орбиту планеты к концу следующего года.

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Ученые мало знают о геологии и составе Меркурия, и им никогда не удавалось изучить фрагмент планеты, упавший на Землю в виде метеорита.

Хотя у специалистов существуют сомнения, некоторые астрономы считают, что Меркурий способен генерировать метеоры.

"Исходя из количества лунных и марсианских метеоритов, согласно динамическому моделированию, у нас должно быть около 10 метеоритов Меркурия", - сказал Бен Райдер-Стокс, научный сотрудник Открытого университета Великобритании и ведущий автор исследования метеоритов Сахары.

"Однако Меркурий находится ближе к Солнцу, поэтому всему, что выбрасывается Меркурием, также приходится преодолевать гравитационное поле Солнца, чтобы добраться до Земли. Динамически это возможно, но гораздо сложнее. Пока никто не смог с уверенностью идентифицировать метеорит Меркурия", - объяснил он и добавил, что пока ни одна миссия не смогла доставить физические образцы с планеты.

По словам Райдера-Стокса, если будет подтверждено, что два метеорита, найденные в 2023 году, принадлежат Меркурию, это значительно улучшит понимание учеными этой планеты.

Но ученые предупредили о некоторых несоответствиях в сопоставлении этих космических обломков с тем, что науке известно о Меркурии.

Главное заключается в том, что фрагменты, по-видимому, образовались примерно на 500 млн лет раньше, чем поверхность самого Меркурия. Однако, по словам Райдер-Стокса, это открытие может быть основано на неточных оценках, что делает окончательную оценку маловероятной.

"Пока мы не получим материал с Меркурия или не посетим его поверхность, будет очень сложно с уверенностью доказать или опровергнуть меркурианское происхождение этих образцов", - утверждает ученый.

Однако есть некоторые подсказки в составе, которые указывают на возможную связь метеоритов с ближайшей к Солнцу планетой.

Большая часть информации о поверхности и составе Меркурия получена благодаря зонду НАСА MESSENGER, который исследовал состав коры планеты с орбиты. Оба найденных метеорита, которое Райдер-Стокс проанализировал с помощью нескольких инструментов, содержат оливин и пироксен - два бедных железом минерала, наличие которых на Меркурии подтверждено MESSENGER.

Новый анализ также выявил полное отсутствие железа в образцах космических пород, что согласуется с предположениями ученых о поверхности планеты. Однако метеориты содержали лишь следовые количества плагиоклаза - минерала, который преобладает на поверхности Меркурия.

Однако самой большой неопределенностью по-прежнему остается возраст метеоритов. "Им около 4,5 млрд, а большей части поверхности Меркурия всего около 4 млрд лет", - сказал Райдер-Стокс.

Однако, по его мнению, этого расхождения недостаточно для исключения меркурианского происхождения из-за ограниченной надежности данных MESSENGER, которые также использовались для оценки возраста поверхностного слоя Меркурия.

Издание отметило, что благодаря более современным приборам, зонд Европейского космического агентства BepiColombo, который начнет изучение Меркурия в начале 2027 года, может ответить на давние вопросы о планете, например, где она образовалась и есть ли там вода.

Шон Соломон, главный исследователь миссии NASA MESSENGER считает, что найденные в Сахаре метеориты, не имеют Меркуриального происхождения. Основная причина, по которой Соломон сомневается, заключается в том, что метеориты образовались гораздо раньше, чем это можно предположить по самым точным оценкам возраста горных пород, находящихся сейчас на поверхности Меркурия. Однако, по его словам, образцы по-прежнему представляют исследовательскую ценность.

Другие новости об изучении космоса

Недавно ученые определили ближайшую планету к Земле. До этой планеты можно добраться примерно за пять часов.

В частности, Меркурий часто игнорируется в спорах о космических соседях Земли. Тем не менее, согласно новым расчетам, он стал ближайшей к нашей планете.

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