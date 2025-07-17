Из-за поваленных штормом деревьев повреждены машины и торговый кисок. Людей предупреждают об увеличении минной угрозы в море.

В Одессе штормовой ветер, который "сорвался" вечером 16 июля, повалил много деревьев, которые повредили машины. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

"Порывами штормового ветра в Одессе повалены 11 деревьев и крупных веток. Повреждены машины и торговый киоск", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, работники коммунального предприятия "Горзелентрест" уже почти завершили работы по ликвидации последствий непогоды.

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На фото можно увидеть, что ветер повалил достаточно большие деревья. Их разбирают коммунальщики, а затем вывезут с улиц. Работы начались еще ночью.

Накануне Одесская мэрия предупреждала население об опасности. Одесситов и гостей города просили быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, а также не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.

К тому же из-за шторма в Черном море усилилась минная опасность. В Одесской мэрии уточнили, что есть высокая вероятность того, что морские мины могут сорваться с якорей. Они могут дрейфовать вдоль побережья, но также их может прибить к берегу.

Изменения погоды 17 июля

Напомним, 17 июля погода в Украине изменится - в большинстве областей пройдут дожди и грозы, снизится температура. Прохладнее всего будет на западе - +20°...+23°, на севере Украины будет комфортная температура +23°...+25°, в центре +25°...+31°, но на юге и востоке сохранится жара +30°...+36°.

Например, в Киеве в четверг - небольшая облачность, температура воздуха ночью +18°, днем +24°, во Львове - небольшая облачность, ночью +11°, днем +20°. В Луцке и Ровно - небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°, похожая погода в Тернополе, Хмельницком и в Ивано-Франковске, в Виннице и Житомире температура выше на два градуса, а в Одессе днем +28°, ожидается дождь, в Херсоне, Запорожье и Николаеве - +32°, гроза.

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