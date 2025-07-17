Чтобы изготовить столько ракет, нужно привлекать подрядчиков со всей Европы.

В связи с большим спросом на зенитные ракеты MSE к ЗРК Patriot, используемые для перехвата баллистических целей, компания Lockheed Martin вынуждена искать пути, как увеличить их производство до 750 единиц в 2027 году, пишет Hartpunkt.

Примечательно, что в 2023 году американский оборонный гигант в год производил 450 ракет MSE, тогда как на текущий поставлена цель в 600 единиц.

Изначально, на 2027 год компания поставила себе цель изготовить 650 ракет, но, согласно новому плану, который озвучил вице-президент Lockheed Martin Джейсон Рейнольдс, производство необходимо увеличить до 750 единиц.

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Поэтому, сейчас компания, как рассказал Рейнольдс, ищет, а также активно ведет переговоры с целым рядом потенциальных подрядчиков в Европе. По его словам, уже есть определенные договоренности.

Рейнольдс сообщил, что немецкая компания Diehl может стать поставщиком элементов питания, тогда как испанская Sener - предоставлять приводы, поскольку и так уже делает это для ракет Iris-T.

Также руководитель компании Lockheed Martin заявил, что есть еще один потенциальный подрядчик в Польше, но не предоставил деталей. Издание Defense Express предполагает, что речь шла о компании Wojskowe Zakłady Lotnicze №1 (WZL 1) в Лодзи.

Указывается, что в апреле текущего года эта компания начала производить корпуса транспортно-пускового контейнера (ТПК) ракеты MSE.

Более того, в Польше, как отмечает издание, компания Lockheed Martin имеет собственный завод PZL Mielec, где также могут начать производить определенные компоненты ракет MSE.

Еще, как сообщается, рассматривается вариант привлечения неназванного подрядчика из Дании. Известно, что сейчас Lockheed Martin в рамках производства истребителей F-35 сотрудничает с датской Weibel, которая занимается разработкой и производством РЛС.

Поэтому, чтобы реализовать свой новый план на 2027 год по производству 750 ракет MSE, американской компании надо в месяц изготавливать 8 дополнительных единиц, и для этого нужно привлекать подрядчиков со всей Европы - от Испании до Польши.

Вице-президент Lockheed Martin напомнил, что сейчас только Япония имеет лицензию на сборку MSE из американских и местных комплектующих на мощностях Mitsubishi Heavy Industries. Указывается, что сейчас в год там производится до 30 единиц.

Рейнольдс уточнил, что речь идет о производстве для внутреннего рынка. Он не исключил, что, возможно, будет создана другая иностранная линия производства ракеты вне США, однако все будет зависеть от решения Вашингтона.

Вице-президент компании заявил, что они заинтересованы в том, чтобы немецкие компании могли производить всю ракету и, по его мнению, такие возможности есть.

ЗРК Patriot для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что верховный командующий НАТО Алексус Гринкевич сообщил, что на данный момент идет подготовка, чтобы быстро передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Он сообщил, что идет тесное сотрудничество с Германией относительно передачи данной системы. Однако, пока что конкретных решений нет.

Также мы писали, что военный эксперт Павел Нарожный сомневается, что Украина может получить 17 систем Patriot, которые упоминал Трамп. Нарожный хоть и отметил, что прогресс произошел, но он считает, что глава Белого дома имел в виду две батареи, то есть, 17 пусковых Patriot. По его мнению, это более реалистичная цифра.

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