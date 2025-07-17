В западных областях дожди будут сильнее, чем на остальной территории, прогнозирует Диденко.

В пятницу, 18 июля, по всей Украине, кроме юга, ожидаются дожди с грозами, причем в западных областях они будут сильнее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем прогнозе.

По ее данным температура воздуха на западе составит +17...+23, на севере - +23...+27, в центре - от +17 (в Винницкой области) до +32 (в Днепропетровской области), на востоке - +27...+35, на юге - +28...+32.

"В Киеве воздух завтра - рахат-лукум! Днем около +20 градусов. Местами дождь, гроза", - написала Диденко.

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Она прогнозирует, что с 21-22 июля в Украине температура воздуха начнет повышаться.

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Как сообщал ранее УНИАН, синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал на эту неделю классическое лето с температурными показателями близко к норме (в южных регионах выше нормы на 2 - 4 °С).

Дожди, по его прогнозу, чаще всего будут проходить в западных и северных областях, а на юго-востоке ожидается дефицит осадков, что повлечет развитие засухи. Ветер временами порывистый.

Также по прогнозу начальника Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя на Украину снова надвигается циклон "Габриэль", из-за которого в первой декаде июля в западных областях выпало много дождей. По его словам, этот циклон активизировал "вялые процессы в атмосфере нашего региона", и теперь синоптическая ситуация стремительно меняется.

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