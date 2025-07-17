Виталий Саенко

Офлайн-формат обучения возможен только при условии, что жизни детей ничего не угрожает, отмечают чиновники.

В Украине строятся подземные школы и современные укрытия, чтобы офлайн-обучение происходило в безопасных условиях. В то же время, дистанционное обучение никто отменять не собирается. Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Федоров отметил, что вчера анонсировал отмену приказа Минобразования № 1112 и рассказал, что "вместе с депутатами будем искать пути, как вернуть детей к безопасному офлайн-обучению и преодолеть образовательные потери, вызванные COVID-19 и полномасштабной войной".

"Дистанционное обучение отменять не будут. Безопасность детей - наш ключевой приоритет. Мы живем в условиях войны, поэтому дистанционное обучение останется элементом образовательного процесса. Качество дистанционки - приоритет. Обучение в офлайн-формате возможно только при гарантиях, что жизни детей ничего не угрожает", - отмечает Федоров.

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В то же время, разъясняя отмену упомянутого приказа, он отметил, что "общины, депутаты протестуют против вероятности закрытия школ в прифронтовых территориях, где в классах учится детей меньше, чем предусмотрено приказом".

"Именно из-за этих положений приказ № 1112 будет отменен. Мы строим подземные школы и современные укрытия, чтобы дети могли учиться офлайн безопасно при любых условиях. Продолжим достигать нашей цели, учитывая потребности и запросы школьников, родителей и педагогов", - пояснил Федоров.

Проблемы образования в Украине

По данным издания The New York Times, вторжение России в Украину было направлено на то, чтобы подорвать будущее страны во многих отношениях и

нарушение процесса образования для миллионов украинских школьников является одной из самых серьезных проблем.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик отмечает, что дети школьного возраста покидают Украину. Речь идет как о девочках, так и о мальчиках. Директора и учителя рассказывают, что количество одиннадцатиклассников, которые учатся в очном формате, снижается в течение года - часть детей переводятся на дистанционное обучение и выезжают за границу, где адаптируются к жизни в другой стране.

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