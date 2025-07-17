Президент США не озвучил возможную тарифную ставку.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отправить единое письмо более чем 150 странам с информацией о тарифных ставках, которые он планирует установить.

"Все будет одинаково для всех, для этой группы. Это небольшие страны, и они не ведут большого бизнеса. Не такие, как те, с которыми мы договорились, как Китай, как Япония", - цитирует Трампа издание Politico.

На данный момент все страны платят дополнительный базовый тариф в размере 10%, установленный Трампом в апреле. Ранее президент США сообщил, что новая базовая пошлина может составить от 15 до 20%, но в последнем заявлении он не упомянул о тарифной ставке.

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Трамп уже разослал около двух десятков писем, в которых информирует отдельных торговых партнеров, таких как Европейский союз, Япония и Южная Корея, о тарифной ставке, которая будет действовать с 1 августа. Это положило начало интенсивной заключительной стадии переговоров, в ходе которой страны пытаются убедить администрацию Трампа предоставить им более выгодные условия.

В то же время сохраняется скептицизм по поводу того, вступят ли новые тарифные ставки в силу 1 августа, из-за потенциального влияния, которое это может оказать на экономику и, в конечном итоге, на рейтинг Трампа.

К странам, на долю которых приходилось более 3% общего торгового дефицита США в 2024 году и которые еще не получили письма, относятся Тайвань, Швейцария и Индия.

Стоит отметить, что США продолжают переговоры с Японией и Индией.

Пошлины Трампа - главные новости

Президент США Дональд Трамп ввел 10%-ые "взаимные пошлины" в отношении большинства стран мира, а также 50%-ные пошлины в целях нацбезопасности на сталь и алюминий и 25%-ные пошлины на авто и запчасти к ним. Пока что Великобритания, Вьетнам и Китай заключили частичные соглашения с Вашингтоном.

При этом Трамп заявил, что с 1 августа Вашингтон вводит 30% пошлины на товары из ЕС. При этом комиссар Евросоюза по торговле Марош Шефчович опасается, что торговля между ЕС и США станет "практически невозможной", если президент США применит 30%-ые пошлины.

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