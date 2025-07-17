Цены в три раза выше, чем год назад: в Украине стартовал сезон яблок

Отмечается, что украинцам стоит ожидать в дальнейшем удишевление фрукта.

В Украине стартовал сезон яблок урожая 2025 года. Цены на фрукт почти в три раза выше, чем годом ранее.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что сейчас закупочные цены на яблоки урожая нынешнего года в пределах 60-70 грн/кг/кг($1,43-1,67/кг), что в среднем в 2,9 раза дороже, чем в начале сезона 2025 года.

Отмечается, что спрос на яблоки удерживается на низком уровне, поскольку украинцы отдают предпочтение сезонным фруктам и ягодам. В то же время ожидается, что цены на яблоки начнут снижаться по мере увеличение предложения на рынке, что может произойти уже со следующей недели.

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Цены на яблоки в супермаркетах Украины

В АТБ фрукт можно купить по 88,95 грн/кг.

При этом в Сильпо цены стартуют от 65 гривень за килограмм.

В то же время в Varus яблоки можно купить по 89,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине продолжают дешеветь овощи борщевого набора урожая 2025 года. При дешевле, чем на предыдущей неделе, продавался томат. Снижение цен связано с массовой уборкой томата их теплиц в южных областях страны при стабильном спросе.

Кроме того, рост предложения малины для свежего рынка привел к снижению цен на ягоду. Также стремительно падают цены на голубику. Ягода подешевела в украинских хозяйствах в среднем на 25%.

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