В этом году было зарегистрировано более 5,3 тысячи бизнесов, которые оказались "однодневками".

В Украине в этом году было зарегистрировано более 137 тысяч новых физических лиц-предпринимателей (ФОП). В то же время более 157 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность. Об этом сообщает платформа "Опендатабот".

Отмечается, что из-за технических проблем с работой реестров и введения новых налогов в первом квартале 2025 года произошел всплеск закрытий ФОПов. Закрылось почти 120 тысяч фопов.

Впрочем, уже во втором квартале ситуация стабилизировалась: открытие почти сравнялись с показателями прошлого года, а закрытий даже стало меньше. Так, с апреля по июнь открылось 73 799 ФОПов, что лишь на 3% меньше, чем за такой же период прошлого года. Еще 51 830 предпринимателей прекратили свою работу, что на 27% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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В то же время растет число предпринимателей, которые существуют не дольше двух недель (так называемых ФОП-однодневок). В этом году таких бизнесов зафиксировано уже 5 323. Для сравнения, в 2021 году их насчитывалось всего 96.

Согласно данным, большинство новых предприятий в этом году зарегистрировали женщины - 61% от всех открытых ФОП (83,7 тыс.). На мужчин приходится 39% или 53,8 тыс. новых дел.

Чаще всего предприниматели выбирают торговлю - как розничную (39,5 тыс. вновь созданных ФОП), так и оптовую (10,7 тыс). Также среди популярных направлений: ИТ, информационные услуги и предоставление других индивидуальных услуг. Впрочем, эти же отрасли и больше всего теряют: только в сфере розничной торговли за полгода закрылись более 48 тысяч ФЛП, а в ИТ - 18 тысяч.

Больше всего новых бизнесов открыли в Киеве - 18,8 тысячи. Еще 13 тысяч в Днепропетровской области и 10,4 тысячи - во Львовской. Однако и по количеству прекращений столица также лидер: здесь закрылись 20,6 тысячи. Далее следует Харьковская область - 13,6 тысячи и Днепропетровская - 13,6 тысячи.

Опендатабот - последние новости

В Украине с января по апрель 2025 года на один вновь созданный бизнес приходилось 1,5 закрытых.

По состоянию на 1 апреля 2025 года, долги украинцев по микрокредитам составили 24,28 млрд грн. Это вдвое больше, чем было в начале полномасштабной войны - в апреле 2022 года. Только за первый квартал 2025 года долг увеличился на 4,3 млрд грн или 22%.

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