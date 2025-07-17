Этим реквизитом пользовался актер Дэвид Проуз и каскадер.

Известный световой меч Дарта Вейдера в лентах "Звездные войны: Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая", будет выставлен на аукционе.

Как пишет издание The Independent, эти торги пройдут в сентябре в Лос-Анджелесе и будут посвящены 45-летию легендарного фильма. Также стало известно, за какую сумму можно будет приобрести уникальный реквизит. По словам организаторов, его стоимость оценивается от 1 до 2 млн долларов.

"Световой меч, или лазерный меч, как его изначально называли, был задуман Джорджем Лукасом как идеальное оборонительное оружие для более сложной эпохи. Спустя почти 50 лет после выхода первого фильма "Звездные войны" световые мечи являются общепризнанным символом самой любимой в мире кинофраншизы и неизменно входят в число самых знаковых предметов реквизита всех времен", - отмечает главный операционный директор аукционного дома Propstore Брэндон Элингер.

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Кстати, этим оружием владел Дарт Вейдер в исполнении актера Дэвида Проуза во время решающих поединков с Люком Скайуокером. Его также использовал каскадер Боб Андерсон.

К слову, "Звездные войны" рассказывают о борьбе между светом и тьмой, а также о приключениях героев в далекой галактике.

Напомним, ранее в США нашли мертвым опекуна известной Куклы Аннабель.

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