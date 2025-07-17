Пингвины могут выпрыгнуть на высокий берег высотой до 3 метров, но по возможности выбирают "комфорт".

В Антарктике, на острове Галиндез, где находится украинская полярная станция "Академик Вернадский", внезапно вернулись десятки пингвинов, которые ранее вместе со всеми сородичами отправились в поисках пищи. Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре, который также обнародовал соответствующее видео биолога Зои Швыдкой.

"Показываем видео с пингвинами, хотя они еще в мае оставили наш остров Галиндез и поплыли в поисках открытой воды и доступа к пище. Поэтому держите "красавчиков", десятки которых внезапно вернулись на берег, чтобы биолог Зоя не заскучала в одиночестве", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как большое количество пингвинов мчится по воде, как маленькие торпеды, а затем быстро выбегают на берег.

Видео дня

По словам ученых, в целом пингвины могут выпрыгнуть на высокий берег - до 3 метров. Однако для этого им предварительно надо разогнаться в воде, затем изменить угол движения и "вылететь" в воздух.

"Хотя по возможности они все же выбирают пологий берег и пользуются одними и теми же маршрутами. Именно такой момент можно увидеть на записи", - объяснили в центре.

На Галиндезе, где расположена станция "Академик Вернадский", гнездятся преимущественно субантарктические пингвины. В прошлом сезоне их здесь было 6 тысяч. На зиму эти птицы покидают остров, чтобы весной вернуться на брачный сезон.

Остров Галиндез - что известно

Как писал УНИАН, остров Галиндез, где расположена украинская полярная станция "Академик Вернадский", в мае опустел - тысячи пингвинов покинули его, когда в Антарктику приближалась зима. Именно поэтому пингвины покинули Галиндез.

По данным ученых, на острове в течение антарктической весны и лета проживало почти 6 тыс. субантарктических пингвинов: 4 тыс. взрослых и 2 тыс. - детишек. Миграции этих интересных птиц является одним из подтверждений потепления в этом регионе Антарктики. В частности, субантарктические пингвины - теплолюбивые, и до середины 2000-х не гнездились на Галиндезе. Однако в 2006 году они появились на Галиндезе и начали его осваивать.

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