По словам Каткова, сейчас важнее всего обеспечить достаточное поставки зенитных ракет к уже имеющимся батареям Patriot.

Президент США сделал громкое заявление о поставках оружия в Украину, но на практике остаются непонятными как объемы, так и перечень вооружения. Более-менее предметный разговор ведется лишь по ЗРК Patriot, заявил в эфире "Киев24" главный редактор военно-аналитического издания Defense Express Олег Катков.

"Пока все, что есть, - это договоренность относительно того, что, по словам Трампа, НАТО покупает вооружение. НАТО покупает вооружение, оказывается, некоторые страны Европы покупают какое-то американское вооружение. То есть даже, я бы сказал, принцип этих закупок довольно требует уточнений. Потому что есть же некоторые варианты этого", - сказал он.

Первый вариант, по словам Каткова, - это когда речь идет действительно о коммерческих закупках.

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"Приходит условно Германия к американцам и говорит: "Я хочу купить это, это, это". Там будут и Tomahawk, и JASSM, там будут ATACMS, там будут кассетные боеприпасы, противопехотные мины. Все, что максимально эффективно против текущей тактики россиян. И им продают, а они передают нам. Отличный вариант, на мой взгляд. Другой вариант, когда приходит Германия и говорит: "Я хочу купить то, то, то", а им говорят: "Нет, вы можете купить только это для Украины". Тоже вариант", - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас непонятны ни объемы, ни номенклатура вооружения, которые могут быть переданы Украине. Хоть какая-то ясность есть только в отношении зенитных комплексов Patriot.

"Но, как будет сформирован этот перечень желаемого и будет ли он удовлетворен американскими партнерами, это ключевой вопрос. На самом деле, даже если речь идет о том, что нам готовы продавать патроны, условно говоря. Но в целом, если так брать, то сейчас уже важнее даже не количество Patriot, мне кажется, что сейчас важнее обеспечить соответствующее, стабильное, достаточное снабжение зенитных ракет к уже имеющимся батареям", - отметил Катков.

Трамп анонсировал поставки оружия в Украину

Как сообщал УНИАН, 14 июля президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил об отправке 17 ЗРК Patriot в Украину. По его словам, большая часть этих систем будет на поле боя.

"Украина сможет получить в свои руки действительно огромное количество военной техники, как для противовоздушной обороны, так и ракет, боеприпасов и так далее, и так далее, и так далее, и так далее", - сказал он.

На уточняющий вопрос о том, получит ли Украина батареи Patriot или конкретно ракеты к ним, американский президент ответил так: "Все. Это Patriot. Это полный комплект с батареями".

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